Известный болгарский певец Кристиан Костов показал рисунки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Спортсменка нарисовала два портрета Костова. Певец опубликовал их на своей странице в «Инстаграме» и призвал подписчиков оценить талант Медведевой.

Костов в 2017 году выступал на международном конкурсе «Евровидение» и занял второе место. Известно, что они с Медведевой являются друзьями. В конце 2018 года Медведева делилась фотографиями с их совместного похода на каток.

Напомним, спортсменка тренируется в канадском Торонто под руководством Брайана Орсера. На чемпионате России она заняла седьмое место и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Универсиаду. Однако победа в финале Кубка России позволила Медведевой выступить на чемпионате мира, где она выиграла бронзовую медаль.