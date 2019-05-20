Российский фигурист Алексей Ерохов рассказал о травме Евгении Медведевой, из-за которой фигуристка могла пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане.

Напомним, у Медведевой был стрессовый перелом ноги. Ерохов подчеркнул, что травма действительно является серьёзной. «Медведева реально могла не выступить с такой травмой на Олимпиаде, это правда», — сказал фигурист в интервью YouTube-каналу Елены Родиной.

Ерохов пояснил, что стрессовый перелом — это травма, при которой кость начинает разрушаться от нагрузок. Это не просто перелом, при котором кость полностью срастается за три недели — есть риск, что она распадется на кусочки, сказал фигурист. Ерохов добавил, что в их группе не принято следить за травмами друг друга и задавать вопросы по этому поводу, так как это может задеть фигуриста, который и так переживает из-за здоровья.

Напомним, Ерохов пропустил сезон 2018/19 из-за стрессового перелома.