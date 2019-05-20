Сборная Швеции одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира. Игра проходила в Братиславе и завершилась со счётом 5:4. Сборная Латвии, таким образом, потеряла шансы на выход в четвертьфинал.

Открыть счёт шведам удалось в середине первого периода: отличился нападающий Элиас Петтерссон. Во второй двадцатиминутке сборная Латвии смогла восстановить равновесие благодаря усилиям Роберта Букартса. Однако вскоре шведы вновь вышли вперёд, голом отметился Адриан Кемпе.

В начале третьего игрового отрезка команда Боба Хартли отметилась ещё двумя забитыми голами в исполнении Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. Затем Швеция вновь захватила преимущество, забросила две шайбы и вышла вперед — отличились Антон Ландер и Патрик Хёрнквист.

Букартс оформил хет-трик и вновь сравнял счёт, но в концовке Швеция всё же вырвала победу.