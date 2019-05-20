Российский хоккеист Павел Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте» или «Детройте».

Как сообщает «Бизнес Online», других вариантов для перехода у нападающего нет.

Напомним, в минувшем сезоне Дацюк защищал цвета петербургского СКА, однако покинул клуб после вылета из Кубка Гагарина.

Об уходе Дацюка из СКА стало известно 1 мая. Хоккеист защищал цвета команды в период с 2016 по 2019 год. В составе петербургских армейцев Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В завершившемся сезоне Дацюк записал на свой счёт 12 заброшенных шайб и 30 результативных передач.

Кроме того, ранее сообщалось, что хоккеист посетил Детройт вместе с семьёй, однако поездка носила туристический характер.