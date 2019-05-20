Серебряный призёр Олимпийских игр-2002 Илья Авербух сообщил, что программа, которую он поставил для Евгении Медведевой, понравилась её тренеру Брайану Орсеру.

«Насколько я знаю, Брайану Орсеру очень понравилась программа», — приводит слова Авербуха «Говорит Москва». Хореограф подчеркнул, что до этого работал с Медведевой на протяжении четырех лет, поэтому сразу же откликнулся на её просьбу в этом году. По мнению специалиста, поддерживать друг друга — это дело чести.

Напомним, Авербух стал постановщиком короткой программы. Он впервые намекнул на сотрудничество с Медведевой в апрельском интервью Nevasport. Ранее Медведева сообщила, что для новой короткой программы выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. В произвольной программе фигуристка будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».