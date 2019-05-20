Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Авербух поставил новую программу для Медведевой

Известный хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Авербух подчеркнул, что сразу же согласился на совместную работу с фигуристкой, как только она обратилась к нему с таким предложением.

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также футболиста «Зенита» Александра Кокорина. Прокуратура внесла апелляционное представление и обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых

Коляда назвал музыку для новой короткой программы

Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что уже сегодня начнет подготовку к новому сезону, а также объявил, под какую музыку намерен катать короткую программу. «Произвольная, как все уже знают, будет Чаплин, а короткая Scorpions — Wind of change», — написал Коляда в инстаграме.

Черчесов рассказал, когда назовёт список сборной России для подготовки к отбору на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда огласит окончательный список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к отборочным матчам Евро-2020. «Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая», — заявил Черчесов.

Игнашевич может возглавить «Оренбург»

Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Оренбурга». Игнашевич может занять должность в том случае, если нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов покинет команду и возглавит казанский «Рубин», из которого ушёл Курбан Бердыев.

Медведев вошёл в топ-8 теннисистов с самыми большими призовыми

Россиянин Даниил Медведев стал седьмым в списке теннисистов, которые заработали больше всех призовых в 2019 году. Его доход составил почти $1,3 млн. Первое место у серба Новака Джоковича, преодолевшего отметку в $5 млн. Дальше расположились Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, чьи заработки превысили $3 млн, а также Доминик Тим, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Замыкает рейтинг японец Кей Нисикори.