Завершился футбольный матч между казанским «Рубином» и махачкалинским «Анжи». Игра проходила на «Казань-Арене» в рамках 29-го тура чемпионата России и завершилась вничью со счётом 0:0.

В концовке второго тайма команды обменялись жёлтыми карточками. Сначала арбитр показал горчичник защитнику гостей Павлу Калошину, затем в добавленное время предупреждение получил защитник «Рубина» Филип Уремович.

Таким образом, «Рубин» продолжает занимать десятую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 36 очков. «Анжи» поднялся с последней строчки на пятнадцатую и набрал 21 очко. В заключительном, тридцатом туре чемпионата «Рубину» предстоит на выезде встретиться с «Краснодаром», который уже обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. «Анжи» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом».