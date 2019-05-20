Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из команды.

«Прочные связи объединили „ПСЖ“ и Мбаппе на два года, и наша общая история продолжится в следующем сезоне», — написала пресс-служба парижан в «Твиттере». В заявлении отмечается, что у клуба и игрока есть общие амбиции.

Напомним, сегодня, 20 мая, сообщалось, что Мбаппе намекнул на возможный уход из столичного клуба. По словам Мбаппе, он чувствует, что ему пора взять на себя больше ответственности. «Возможно, здесь, в Париже — с удовольствием, а может, где-то еще. В любом случае всем спасибо! Это поворотный момент в моей карьере», — сказал форвард.

Ранее нападающий общался с Зинедином Зиданом по поводу возможности перехода в «Реал».