Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, почему старается пить поменьше жидкости.

Спортсменка сообщила, что у неё нет проблем с лишним весом, но есть другая особенность. «Если я порой чуть больше выгляжу, это не еда, не жир. Это вода», — сказала гимнастка, слова которой приводит «Матч ТВ». Солдатова пояснила, что у неё немного нарушен метаболизм, из-за чего часто появляются отёки.

Спортсменка добавила, что на следующий день всё проходит, это просто небольшая проблема.

Напомним, Солдатова является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы. На континентальном первенстве в Баку она выиграла соревнования в команде, а также завоевала две серебряные медали — в упражнениях с мячом и лентой.