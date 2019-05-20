Пилот команды «Торо Россо» Александр Албон поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при в Монако.

Албон заявил, что с нетерпением ждёт гонку, так как ему нравится выступать на трассе в Монако. Пилот любит гонки на городских автодромах, поэтому хочет скорее принять участие в соревнованиях. «Пилотировать близко к стенам — это невероятный опыт, потому что на огромной скорости в Формуле-1 ты не видишь контуров объектов», — сказал Албон, слова которого приводит пресс-служба «Торо Россо».

Гонщик признался, что не знает, чего ожидать от предстоящей гонки. Однако его напарник по команде Даниил Квят считает, что Албона ждёт хаотичный этап.

Напомним, этап Гран-при в Монако стартует 23 мая — в этот день состоятся две свободные практики. 24 мая у пилотов будет день отдыха, а днём позже пройдет третья практика и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье, 26 мая.