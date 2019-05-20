Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» считает форварда «Барселоны» Лионеля Мессии фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Мбаппе убеждён, что вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов ничего не меняет, так как Месси всё равно остаётся номером один в мире. «Он показал в этом году, что он лучший игрок, — сказал француз, слова которого приводит Mundo Deportivo. — Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря».

Напомним, ранее известный португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов Месси не заслуживает «Золотой мяч».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» дошла до полуфинальной стадии, но выйти в финал не смогла, так как по сумме двух матчей уступила английскому «Ливерпулю». Соперником «Ливерпуля» в решающем матче станет «Тоттенхэм«.