Хореограф Илья Авербух поделился мнением о том, что российской фигуристке Евгении Медведевой будет сложно в новом сезоне.

По мнению Авербуха, предстоящий сезон будет для Медведевой сложнее, чем предыдущий, потому на взрослый уровень выйдут ученицы группы Этери Тутберидзе, владеющие сложнейшими элементами. Напомним, во взрослой категории будут соревноваться Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.

Авербух, который сотрудничает с Медведевой уже четыре года, подчеркнул, что будет работать с ней столько, сколько она захочет кататься.

Напомним, Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой. Фигуристка выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. В произвольной программе она будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».