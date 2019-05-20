Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о проблемах с вылетом в Японию, где ей предстоит выступить в шоу Stars on Ice.

Спортсменка объяснила, что сначала им четыре раза поменяли гейт, из-за чего пришлось бегать по всему аэропорту. Затем рейс дважды откладывали на час, после чего предложили улететь эконом-классом на другом самолёте, либо ждать ещё сутки.

При этом фигуристка признала, что, может быть, всё к лучшему, и существовали какие-то реальные проблемы. Однако пропускать один день репетиций спортсменке не хочется.

Напомним, сегодня стало известно, что постановщиком новой короткой программы Медведевой стал Илья Авербух. Фигуристка выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.