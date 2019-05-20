Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, из-за чего на самом деле произошёл конфликт с Массимо Каррерой.

Футболист объяснил, что ситуация возникла ещё после матча с «Уралом». Игроки «Спартака» попросили капитана поговорить с тренером по поводу нагрузок, так как у всех было множество мышечных травм. «Я пришел к Каррере и попросил, чтобы не было таких больших нагрузок, мы там штанги таскали тяжелые на обычных тренировках», — сказал Глушаков, слова которого приводит «Матч ТВ».

Уже после этого произошёл инцидент, когда Глушаков лайкнул пост Дмитрия Назарова в «Инстаграме». Игрок пояснил, что до этого команда принимала участие в благотворительной акции и вышла на поле в специальных красных шапках. Глушаков увидел у Назарова пост, где актер в такой же шапке, и поставил лайк, не читая текст.