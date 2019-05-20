Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с Иваном Букиным, поделилась фотографиями из отпуска, который проводит на Бали.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала снимки, на которых позирует в купальнике. «Пускай и у меня будет несколько фото в купальнике», — написала Степанова.

Подписчики оценили фотографии и впечатлились стройной фигурой спортсменки, о чем и написали в комментариях. Среди тех, кому понравились фото, оказалась и чемпионка мира француженка Габриэла Пападакис.

Напомним, в минувшем сезоне Степанова и Букин выиграли два этапа Гран-при — в России и Финляндии. На чемпионате России фигуристы заняли второе место и отобрались на чемпионат Европы, где также стали вторыми.