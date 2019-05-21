Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о полузащитнике своей команды Резиуане Мирзове.

По словам Черевченко, если «Локомотив» приобретет Мирзова, это будет плюсом для команды. Тренер отметил, что еще когда Мирзов играл за «Торпедо», его уже тогда приглашали в «Локомотив», он приезжал в клуб.

«Не знаю, что тогда получилось. Может, не договорились по контракту. Ему удобнее играть в командах с четырьмя защитниками», – сказал Черевченко в эфире передачи «Футбол России».

Ранее стало известно, что Резиуан Мирзов может стать футболистом «Спартака» или «Локомотива». Московские клубы обдумывают вариант перехода 25-летнего российского футболиста.

Ранее сообщалось, что Мирзов попал в расширенный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.