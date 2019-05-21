Нападающий сборной России и «Флориды» Евгений Дадонов поделился ожиданиями от матча против команды Швеции.

По его словам, удивительного в поражении шведов ничего нет, потому что Чехия тоже хорошо играет на этом турнире, и сборной России победа над ними далась нелегко.

Игрок отметил, что он не думает ни о чём касательно четвертьфинала и возможных переездов. Хоккеист концентрируется только на следующей игре со Швецией.

«Настраиваемся на победу, а дальше будь что будет. Смысла переживать из-за четвертьфинала пока нет», — сказал Дадонов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, сборная России встретится с командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится сегодня, 21 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени.