В понедельник, 20 мая, не стало трехкратного чемпиона «Формулы-1» Ники Лауды.

Австриец умер в возрасте 70 лет, у него были проблемы со здоровьем. Летом 2018 года Лауде пересадили легкое, а в начале 2019-го он заболел гриппом. По информации австрийских СМИ, в последние дни гонщику проводили диализ почек.

Отмечается, что гонщик скончался в окружении семьи, которая сделала официальное заявление.

«В тихой скорби сообщаем, что наш любимый Ники мирно почил в понедельник, 20 мая 2019 года, в кругу семьи», — сообщается в письме семьи Лауды.

Все ожидали, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но из-за очередных проблемы со здоровьем этого не случилось.

Напомним, за 13 сезонов в «Формуле-1» Лауда одержал 25 побед, 24 поула и занял 54 подиума.