Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может стать наставником лондонского «Челси».

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, Маурицио Сарри будет уволен вне зависимости от результатов команды в финале Лиги Европы.

В клубе ожидают, что приход Лэмпарда позитивно повлияет на отношение болельщиков к команде.

Напомним, ранее Лэмпард был футболистом «Челси» с 2001 по 2014 год, он провел в клубе 648 матчей и забил 211 голов.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри. Кроме того Сарри может стать тренером итальянских «Ромы» или «Милана» после завершения текущего сезона.

Напомним, финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая на Олимпийском стадионе. В главном матче встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал».