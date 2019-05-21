Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. Фото: официальный твиттер сборной России по футболу

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. Фото: официальный твиттер сборной России по футболу

Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может стать футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает El Partidazo de COPE. По информации источника, столичный клуб готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер крайнего защитника.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фернандес входит в сфер интересов «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Челси»

Отметим, Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. В текущем сезоне игрок провел 27 встреч российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес в межсезонье может стать игроком петербургского «Зенита». СМИ сообщают, что «сине-бело-голубые» давно интересуются Фернандесом, однако сейчас ЦСКА пошел на встречу и готов рассмотреть предложение петербургского клуба. За защитника армейская команда планирует выручить около 30 миллионов евро.