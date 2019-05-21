Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о дополнительной продаже билетов на концерт немецкой группы Rammstein.

«В связи с многочисленными обращениями поклонников коллектива, а также повышенным спросом организаторами концерта была выделена дополнительная квота билетов на «Газпром Арену», — сообщается на сайте клуба.

Концерт состоится 2 августа 2019 года на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени, а количество билетов, которые продаются в клиентском офисе на метро «Спортивная», ограничено.

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.