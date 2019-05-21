Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги согласился стать наставником туринского «Ювентуса».

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По информации источника, руководство чемпиона Италии также рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренер футбольного клуба «Ювентус» может стать Симоне Индзаги. Как сообщают итальянские СМИ, представители «Ювентусу» уже общались с Индзаги по поводу его возможной работе в туринском клубе. На данный момент у специалиста подписан контракт с «Лацио» до 2020 года, однако сам тренер недоволен тем, как воспринимают его работу.

Также стало известно, что главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может стать наставником лондонского «Челси». Отмечается, что Маурицио Сарри будет уволен вне зависимости от результатов команды в финале Лиги Европы.