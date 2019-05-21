Российское антидопинговое агентство на официальном сайте сообщило об отстранениях спортсменов за нарушения антидопинговых правил.

Сообщается, что чемпион Европы 2007 года по академической гребле Александр Корнилов дисквалифицирован на два года. Гребца дисквалифицировали за то, что он своевременно не предоставил информацию о местонахождении.

Тяжелоатлетка Екатерина Макарова отстранена от соревнований на три месяца.

Стрелок Владимир Зайцев получил дисквалификацию на четыре года. Макарову и Зайцева отстранили на основании пункта 2.1 антидопинговых правил — наличие в допинг-пробах «запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров».

Напомним, ранее сообщалось, что РУСАДА направило в Российский футбольный союз письмо о возбуждении дисциплинарного дела по возможному нарушению антидопинговых правил одним из футболистов ФНЛ. Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. Футболистом ФНЛ, попавшимся на допинге, оказался полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов.