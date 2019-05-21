Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал будущее нападающего Ари в клубе.

«Останется ли Ари в «Краснодаре»? Честно говоря, этот вопрос открыт», — сказал Мусаев в эфире программы «8–16».

Бразильский нападающий выступает в составе «Краснодара» с 2013 года. В текущем сезоне Ари провел 15 встреч российской премьер-лиги, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее бразилец выступал за такие команды, как «АЗ Алкмар», московские «Спартак» и «Локомотив». Ари является также игроком сборной России с 2018 года.

В составе сборной России футболист провел две встречи — против команд Германии и Швеции. Оба матча россияне проиграли — 0:3 и 0:2. В данный момент Ари в сборную не вызывается.