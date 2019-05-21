Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник южан Павел Мамаев был в курсе того, что у него будут большие проблемы в случае скандала.

По словам Мусаева, у него с Мамаевым были хорошие отношения, и они при встрече не изменятся. Он отметил, что это не первый случай, было несколько эпизодов раньше.

«Он знал, что у него будут большие проблемы в случае ещё одного инцидента. Ужасно, что Мамаев и Кокорин в тюрьме — они такого не заслуживают. Желаю ему терпения и уверен, что в будущем у него всё сложится хорошо», — сказал Мусаев в эфире программы «8–16».

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.