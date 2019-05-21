Несмотря на то, что сезоны во всех ведущих лигах мира еще не закончены, победители и участники следующей Лиги чемпионов во многих странах уже определены. От России сражаться за главный европейский трофей отправятся «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». О том, как праздновали свои чемпионства победители других ведущих мировых лиг — в подборке Nevasport.

АПЛ держала в напряжении до самого конца. Все решили последние матчи. В этом году и Лига чемпионов с полуфиналов была совершенно английской, поэтому «Манчестер Сити» и на будущий год стоит считать одним из самых серьезных соперников.

Самая сильная из европейских лиг, согласно таблице коэффициентов УЕФА — испанская. Основной творец побед — Лионель Месси бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Однако в этом году «Барса» не борется за главный трофей. Как будет в следующем — покажет время.

«Ювентус», летом подписавший Роналду, переживает не лучшие времена: непопадание в топ ЛЧ, отставка главного тренера. Сможет ли собраться с силами «старая сеньора»?

Стабильность — признак мастерства. Для «Баварии» чемпионат Германии совсем несложное соревнование. Иначе как объяснить седьмую победу подряд?

Петербургскому «Зениту» в числе прочих придется встретиться и с бывшими воспитанниками. В том числе, возможно, с обладателем двух золотых медалей этого года — чемпионом Франции и России Леандро Паредесом.

Славная история «Бенфики» в этом году продолжилась: 37-е золото чемпионата Португалии осталось за лиссабонской командой.

«Генк» в четвертый раз выиграл чемпионат Бельгии и составит достойную конкуренцию российским клубам.

Украинский «Шахтер» стал чемпионом еще до встречи с «Динамо», а Ярослав Ракицкий — обладателем золота чемпионатов России и Украины.

«Галатасарай» мечтает о Дзюбе, а пока выигрывает чемпионат Турции.

Именно так выглядят действующие чемпионы десяти лучших футбольных лиг Европы. Смогут ли они удержать позиции или даже прыгнуть выше головы, станет известно уже в следующем сезоне.