Во время пресс-конференции перед боем Bare Knuckle FC между американцем Поли Малиньяджи и ирландцем Артемом Лобовым случился конфликт.

Малиньяджи ударил российско-ирландского бойца по голове микрофоном, после чего плюнул в него. Охранникам удалось удержать бойцов и не допустить серьезной драки.

«Я плюну на тебя, когда ты будешь лежать в нокауте. Я могу даже поссать на тебя», — заявил Малиньяджи во время дуэли взглядов.

*BONK* Paulie Malignaggi brought down the "hammer" on Artem Lobov during the #BKFC6 press conference! 🎤 pic.twitter.com/VLZhh23d4F — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 20, 2019

Напомним, российский боец Артем Лобов, представляющий Ирландию, дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

Ранее у Поли Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Российский боец получил пощёчину от боксера, инцидент произошёл на медиа-дне. Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне. Бой Лобова и Малиньяджи состоится 22 июня 2019 года на турнире во Флориде.