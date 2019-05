Во время пресс-конференции перед боем Bare Knuckle FC между американцем Поли Малиньяджи и ирландцем Артемом Лобовым случился конфликт.

Малиньяджи ударил российско-ирландского бойца по голове микрофоном, после чего плюнул в него. Охранникам удалось удержать бойцов и не допустить серьезной драки.

«Я плюну на тебя, когда ты будешь лежать в нокауте. Я могу даже поссать на тебя», — заявил Малиньяджи во время дуэли взглядов.

*BONK*

Paulie Malignaggi brought down the "hammer" on Artem Lobov during the #BKFC6 press conference! 🎤 pic.twitter.com/VLZhh23d4F

— MMAFighting.com (@MMAFighting) May 20, 2019