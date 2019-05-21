Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о бонусах для клуба за счет продажи Сердара Азмуна.

По словам Сайманова, сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи иранца, которые составляют 10 миллионов евро. Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» добавил, что еще два миллиона клуб получит, если в следующем году «Зенит» займет первое место в чемпионате России.

Напомним, что зимой Азмун подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В нынешнем сезоне форвард провел в чемпионате России 25 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

В сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15. Также один раз петербургская команда становилась чемпионом СССР, это произошло в 1984 году.