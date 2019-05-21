Американский боец смешанных единоборств Сейдж Норткатт рассказал о своем состояние после поражения от бразильца Космо Алесандре на турнире One Championship: Enter the Dragon.

По словам бойца, в результате нокаута у него диагностировали множественные трещины костей лица, в том числе перелом орбитальной кости. Он добавил, что потребовалась девятичасовая операция.

Отметим, бой на One Championship: Enter the Dragon стал первым для Норткатта в промоушене. Ранее американец выступал в UFC. Это поражение стало для него третьим в карьере при десяти победах.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о проведении переговоров c промоушеном Fight Nights Global об организации поединка с Сергеем Харитоновым.