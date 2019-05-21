Сборная России встретится со Швецией в матче группового этапа чемпионата мира. Перед началом встречи букмекеры оценили фаворита.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом матча станет победа сборной России. На успех команды Ильи Воробьёва ставят с коэффициентом 2.00, что составляет около 47% вероятности. Победа Швеции оценивается скромнее — коэффициентом 3.20. На ничью в основное время коэффициент 4.20 (23%).

Отметим, игра состоится сегодня, 21 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени. Напомним, сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех шести матчах. 19 мая Россия обыграла Швейцарию, до этого оказалась сильнее Латвии, Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.