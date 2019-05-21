Российский пауэрлифтер Ярослав Радашкевич рассказал о травмах, которые он получил во время выступления на чемпионате Евразии. Слова спортсмена приводит «Амурская служба новостей».

По словам Радашкевича, он был уверен в успешном выступлении. 20-летний пауэрлифтер не обратил внимание на боль в голени и думал, что у него потянута связка, поэтому не обращал внимания, пил обезболивающее и продолжал тренироваться.

Радашкевич, слова которого приводит «Амурская служба новостей, сомневается, что сумеет вернуться в спорт после таких травм. Он добавил, что только реабилитация займет у него почти полгода.

Отметим, 20 мая спортсмен получил травмы в результате неудачной попытки поднять штангу весом 250 килограммов. Он был госпитализирован с переломом голени и с закрытым перелом двух берцовых костей на ноге.

Напомним, в апреле этого года американская гимнастка Саманта Серио, выступающая за команду Обернского университета штата Алабамы, получила ужасающую травму во время соревнований. Во время выполнения акробатической дорожки Серио неудачно приземлила двойное сальто и сломала себе обе ноги. Инцидент произошел на региональных соревнованиях в штате Луизиана, г. Батон-Руж.