Десятилетний фигурист из группы Этери Тутберидзе Николай Колесников прыгнул тройной аксель, находясь на пляжном отдыхе.

«Море, солнце, тройной аксель», — подписал мальчик свою фотографию в «Инстаграм».

Колесников стал победителем этапа шоу «Ледниковый период. Дети» в мужском одиночном катании. Юный фигурист набрал 11,98 баллов, все члены жюри, кроме Натальи Бестемьяновой, поставили ему 6,0 за технику. В шоу фигурист представляет команду Ильи Авербуха.

Ранее победительницей этапа в женском одиночном катании стала Вероника Жилина, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе. Жилина набрала 11,84 балла и включила в свою программу каскад из тройных лутца и тулупа, тройной сальхов и двойной аксель.