Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут быть отпущены по УДО, но, вероятнее всего, с ограничениями, сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

«Как только они прибудут в колонию, их посадят на карантин. Это не более месяца. А дальше реально выйти по УДО. Скорее всего, с ограничениями. Это могут быть исправительные работы или обязательства ночевать дома. Вариантов много», — рассказал он «Советскому спорту».

По словам Мельникова, в колонии братьев Кокориных могут даже посадить в одну камеру.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Кокорин и Мамаев, по данным ОНК, ждут, что их отпустят из колонии по УДО сразу после апелляции.