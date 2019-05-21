Леандро Паредес и Ярослав Ракицкий — уникальные футболисты. Они стали первыми в истории «Зенита», кто получил сразу две золотые медали за один сезон. Для этого аргентинцу пришлось проследовать на выход из петербургского клуба, а украинцу, наоборот, перейти в «Зенит».

Трансфер Паредеса обошелся «ПСЖ» в 47 миллионов евро, на эти деньги петербуржцы позволили себе купить и Ракицкого, и Азмуна, и даже Барриоса. Леандро не очень хотел выступать за «Зенит», это понимали не только болельщики, но и главный тренер Сергей Семак, о чем он не раз признавался в интервью. Из-за такого безразличного отношения Паредес часто зарабатывал желтые и красные карточки. Не потому что лез в борьбу или отдавал себя на поле — просто не пытался играть качественно и без ошибок.

В новой команде Леандро не сказать, что стал хотя бы равноценной заменой Адриену Рабьо, которого Томас Тухель весь сезон держал в дубле. 21 матч, 0 голов, 3 желтые карточки во всех турнирах — статистика не самая яркая для созидающего игрока. Вполне возможно, в «ПСЖ» уже пожалели о такой бездарной трате полусотни миллионов евро, и теперь продумывают варианты аренды или продажи аргентинца.

С другой стороны Ракицкий — украинского защитника приобрели за 10 миллионов евро, а переход не казался таким уж удачным — все-таки футболист не играл нигде, кроме «Шахтера», он не молод, а о скандале, который разгорелся из-за отношений России и Украины, вообще неприятно говорить. Ярослава перестали вызывать в сборную, но это не выбило его из колеи, наоборот, он стал лидером обороны петербургского клуба. Но если отличной игры в обороне Семак и Тимощук наверняка от него ждали, то внезапно открывшегося таланта к исполнению штрафных — вряд ли. Три гола прямыми ударами удивили многих и принесли «Зениту» семь очков в трех матчах, два из которых были с прямыми конкурентами за золото. К слову, от второго места петербуржцев сейчас отделяет восемь баллов.

Даже главный тренер донецкого клуба Пауло Фонсека отметил вклад Ракицкого в чемпионство. В «Шахтере» Ракицкий провел 11 матчей в первой половине чемпионата Украины, не подозревая, что с ним свяжется «Зенит». Для него это восьмой титул чемпиона страны с «Шахтером», и, останься Ярослав в команде, он точно ничего бы не испортил.