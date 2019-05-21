Швейцарские биатлонисты национальной команды сфотографировались полностью без одежды. Фото на своей странице в Instagram разместил Беньямин Вегер.

На снимке спортсмены изображены в носках и кроссовках. В руках у них велосипедные шлемы, на глазах — солнечные очки.

В основной состав мужской сборной Швейцарии по биатлону входят Марио Дольдер, Жереми Финелло, Беньямин Вегер и Серафин Вистнер.

В прошедшем сезоне лучший результат у швейцарцев в личном зачёте показал Вегер – 14-е место в мужском тотале. Мужская сборная в общем зачете Кубка наций заняла 9 место.