Российский футболист, играющий за «Монако», Александр Головин и хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов вошли в топ-30 самых успешных и перспективных россиян моложе 30 лет.

Еще один представитель спортивной индустрии в этом рейтинге — 20-летний киберспортсмен Роман Кушнарев.

В число номинантов также входили боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, боксер Мурат Гассиев, лыжник Александр Большунов, теннисист Карен Хачанов, баскетболист Дмитрий Кулагин и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Стоит отметить, что читатели выбрали Загитову одной из самых перспективных.

Рейтинг самых перспективных представителей разных направлений составляется Forbes ежегодно. Как правило, в список входят спортсмены, молодые ученые, бизнесмены и т.д.