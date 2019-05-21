Сборная России по хоккею накануне матча со Швецией откатала утреннюю тренировку в тех же сочетаниях звеньев, что были на матче со Швейцарией.
В качестве вратарей заявлены Георгиев, Василевский;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Начало матча — в 21:15 мск.
Сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех шести матчах. 19 мая Россия обыграла Швейцарию, до этого оказалась сильнее Латвии, Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.
Букмекеры считают Россию фаворитом сегодняшней игры.