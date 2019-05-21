Основным вратарем предстоящего матча сборных России и Швеции станет Андрей Василевский, заявил главный тренер сборной Илья Воробьев.

«Василевский сыграет со Швецией», — заявил наставник команды.

Последний матч группового этапа турнира начнется сегодня в 21:15 мск. Сборная России по хоккею откатала утреннюю тренировку в тех же сочетаниях звеньев, что были на матче со Швейцарией.

Команда Воробьева продолжает лидировать в группе Б, выиграв шесть матчей из шести. 19 мая Россия обыграла Швейцарию, до этого оказалась сильнее Латвии, Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. За все время чемпионата сборная пропустила три шайбы. Все они влетели в сетку ворот, когда их защищал Василевский.

Воробьев заявил ранее, что поражение от Швеции в рамках Евротура первого мая не имеет значения в преддверии игры на чемпионате мира. Тренер также напомнил, что на прошлом чемпионате мира россияне играли со Швецией последний матч тура и назвал ту игру интересной. Швеция выиграла 3:1.

Букмекеры считают Россию фаворитом сегодняшней игры.

Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.