Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева навестит футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка», где они ждут решения суда по апелляции на приговор.

«В пятницу еду к мальчикам — Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина», — рассказала Потяева РИА Новости.

В апреле врач «Зенита» сообщил, что у Кокорина ухудшается состояние прооперированного колена. «Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры», — гласило озвученное адвокатом заключение Михаила Гришина.

Напомним, в марте 2018 года на матче с «РБ Лейпциг» в рамках Лиги Европы Кокорин получил разрыв крестообразных связок. В связи с травмой он не смог выступить на домашнем чемпионате мира. Потихоньку начав восстанавливаться, футболист «Зенита» стал выходить на поле. В последний раз он сделал это в матче с «Краснодаром» 7 октября 2018 года. После игры давние друзья Кокорин и Мамаев решили отметить десятилетие приятельства и угодили сразу в несколько скандалов с драками, в результате чего оказались в СИЗО.

Приговор суда был озвучен 8 мая 2019 года. По нему Александр Кокорин должен провести в колонии общего режима полтора года. Мамаев — год и пять месяцев.