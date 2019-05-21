Состав петербургского волейбольного «Зенита» пополнится диагональным Иваном Подребинкиным из новокуйбышевской «Новы».

25-летний доигровщик в минувшем розыгрыше российской Суперлиги стал третьим бомбардиром команды, набрав 230 очков в 27 матчах.

В «Зените» Подребинкин будет сменщиком Георга Грозера.

Подопечные Александра Климкина в минувшем чемпионате России заняли четвертое место. Золото взял одноименный клуб из «Казани». Второе место — у «Кузбасса», третье — у «Факела» из Нового Уренгоя.

Ранее сообщалось, что в расширенную заявку на Лигу наций попали два петербургских зенитовца: связующий Павел Панков и блокирующий Алексей Сафонов.