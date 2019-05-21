Футбольный агент Роман Орещук назначен исполняющим обязанности спортивного директора московского «Динамо».

Об этом сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале. По информации Арустамяна, Орещука назначили на испытательный срок, который продлится три месяца.

Ранее Роман Орещук уже работал на должности спортивного директора «Динамо» с июня по сентябрь 2016 года. Позже на том же посту он работал в московском «Торпедо».

Отметим, после 29-го тура московское «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова идет на 12-й строчке в российской премьер-лиге с 32 очками.

Бело-синие за тур до финиша обеспечили себе участие в чемпионате России в следующем сезоне, они опережают самарские «Крылья Советов» на четыре очка.