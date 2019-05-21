Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал об эмоциональном состоянии команды перед матчем со Швецией.

По словам Воробьева, которые приводит «Спорт-Экспресс», команда подошла к играм в очень хорошем состоянии — и эмоциональном, и физическом.

Ранее главный тренер заявил, что основным вратарем предстоящего матча сборных России и Швеции станет Андрей Василевский.

Последний матч группового этапа турнира начнется сегодня в 21:15 мск. Сборная России по хоккею откатала утреннюю тренировку в тех же сочетаниях звеньев, что были на матче со Швейцарией.

Команда Воробьева продолжает лидировать в группе Б, выиграв шесть матчей из шести. 19 мая Россия обыграла Швейцарию, до этого оказалась сильнее Латвии, Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. За все время чемпионата сборная пропустила три шайбы. Все они влетели в сетку ворот, когда их защищал Василевский.