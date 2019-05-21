Фарм-клуб петербургского СКА может принять участие в хоккейной Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника руководство СКА готовит проект вступления «СКА-Невы» из Высшей лиги в хоккейную Лигу чемпионов.

Отметим, хоккейная Лига чемпионов — это турнир среди клубов, который проводится каждый год с 2015 года. В нем участвуют 32 команды из 13 лиг. Часть мест распределяет IIHF посредством выдачи Wild Card. За пять розыгрышей клубы Континентальной хоккейной лиги в Лиге чемпионов участия не принимали.

Напомним, в завершившимся сезоне фарм-клуб СКА дошел до полуфинала Кубка Петрова, где в серии до четырех побед уступил карагандинской «Сарыарке» со счетом 0-4. В сезоне-2017/18 «СКА-Нева» дошла до финала и проиграла петербургскому «Динамо» со счетом 2:4.