Агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду прокомментировал интерес мадридского «Атлетико» к своему клиенту.

«Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу», — сказал Машаду, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что футболист сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может стать футболистом мадридского «Атлетико», который готов заплатить 30 миллионов евро за его трансфер.

В СМИ также сообщалось, что Фернандес входит в сфер интересов «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «Челси»

Отметим, Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. В текущем сезоне игрок провел 27 встреч российской премьер-лиги.