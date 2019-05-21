Армянский футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян в целях безопасности останется в британской столице, когда команда отправится в Баку, где 29 мая состоится финал Лиги Европы.

На сайте канониров сообщается, что были тщательно изучены все варианты, в УЕФА было написано письмо, но после долгих колебаний совместно с игроком и его семьей было решено не отправлять Мхитаряна в столицу Азербайджана. «Арсенал» назвал это потерей для команды.

«Нам грустно, что из-за таких обстоятельств игрок пропустит финал крупного европейского турнира, так как такое редко происходит в футбольной карьере. Мхитарян будет тренироваться с командой, пока она не отправится в Баку», — говорится в заявлении на сайте «Арсенала».

Ранее безопасность Мхитаряну гарантировал генсекретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов.

Напомним, ранее Мхитарян пропускал матчи в еврокубках с азербайджанскими клубами из-за политической ситуации, в которой находятся Армения и Азербайджан. Страны конфликтуют из-за спора о территории Нагорного Карабаха.

В финале Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Челси».