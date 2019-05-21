О предстоящей игре чемпионата мира против шведов и выступлении сборной России на турнире в целом рассказывает двукратный обладатель Кубка Гагарина и хоккейный комментатор Алексей Бадюков:

Матч против Швеции сборной России нужно рассматривать и как встречу, которую обязательно нужно выиграть, и как подготовку к четвертьфиналу, чтобы войти в режим плей-офф. С матчей против Латвии и Швейцарии начались серьезные игры, настоящий режим чемпионата мира. Скорее всего, сборная России будет играть с немецкой командой, а там — серьезная и организованная сборная. Здесь очень важно себя в тонус привести. Очень хотелось бы выиграть это противостояние.

Не сказал бы, что сборная России всех громила, она играла по счету. Когда было нужно, играли активно. Первые 15 минут матча против Швейцарии показали, что мы можем играть первым темпом. Но быстрый соперник может привести много проблем и вынуждать удаляться, поэтому слабые стороны у нас есть. Многим хоккеистам хотелось бы, чтобы они играли на таком же уровне, как Кучеров и Гусев, но мы понимаем, что все игроки разные, хоть и статус у всех высокий. Нужно, чтобы каждое звено играло на команду, каждый вкладывал то, что должен. Оборону я бы не назвал слабой — играет вся пятерка, некоторых моментов можно было бы избежать, играя более грамотно. Но тогда в атаке мы будем терять какую-то долю креатива.

Дадонов не забивал Латвии и Швейцарии, однако это не проблема. У него матч на матч не приходится. В каждой игре есть моменты. Он забивал в основном в большинстве, но в равных составах с Малкиным они чувствуют друг друга достаточно неплохо. Думаю, Дадонов свои шайбы в большинстве еще забросит.

Овечкин старается, играет в свой хоккей, с Кузнецовым у него замечательное взаимопонимание, и Капризов стал подстраиваться под старших товарищей. У Овечкина идет адаптация к европейским площадкам, он привык быть все время ближе к воротам, на броске. Сейчас это в Европе читают.

Думаю, что Сорокин на этом чемпионате мира шанс уже не получит. Георгиев со швейцарцами показал класс, ни с того, ни с сего проверять Сорокина никто не будет.