Известный блогер и журналист Василий Уткин считает, что перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов зависят от жеребьевки, а удача весьма благоволит сине-бело-голубым с тех пор, как их спонсор — «Газпром» также является спонсором ЛЧ.

«Все зависит от жеребьевки. Как правило, к «Зениту» она благосклонна. И примерно с тех пор, как «Газпром» является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение», — сказал Уткин в эфире «Эхо Спорт».

«Зенит» стал чемпионом России за три тура до окончания РПЛ. Впервые с 2015/16 годов петербуржцы сыграют в Лиге чемпионов. Также в главный европейский турнир попали «Локомотив» и впервые в истории «Краснодар».