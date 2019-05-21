Женская сборная России по волейболу проведет матч против команды из Доминиканской республики. Игра состоится в рамках Лиги наций сегодня, 21 мая, и начнётся в 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Сборная России будет представлять третью группу. Помимо Доминиканской республики соперниками россиянок станут команды из Бразилии и Китая. Сегодняшний матч, как и все игры третьей группы, состоится на арене «Жиназио Нильсон Нельсон» в Бразилиа.
В Южную Америку главный тренер Вадим Панков привез экспериментальный состав. Лишь две волейболистки — Екатерина Ефимова и Татьяна Романова — выступали на чемпионате мира прошлого года. Нападающие и блокирующие в нашей обновленной команде не старше 21 года, а Полине Матвеевой — связующей казанского «Динамо» — всего 16 лет. В сборной есть и волейболистка «Ленинградки» Софья Кузнецова.
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Доминикана — самый проходной соперник на турнире.