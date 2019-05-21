Весь мир следил за последним сезоном «Игры престолов». Сериал закончился, а Nevasport вспомнил футболистов, которые будут нам о нем напоминать.

Андреа Пирло — Сандор Клиган

Итальянец стал похож на Пса только в последние годы карьеры, когда отрастил густую бороду. Клиган, конечно, помассивнее будет, да и Пирло все-таки красивый, в отличие от персонажа, половина лица которого покрыта ожогами. Но все-таки что-то схожее есть.

Месут Озил — Арья Старк

Сходства есть не только в огромных глазах. Помимо этого, и футболист, и девочка без имени имеют невероятное свойство — быть незаметными в ответственный момент. Озил — на поле, Арья — во время битвы с Королем ночи.

Диего Лугано — Тирион Ланнистер

Лугано со своими 188 см будет повыше актера Питера Динклэйджа, но в лице у них есть что-то общее. Конечно, Лугано никогда не был десницей королевы, а Тирион не играл за «ПСЖ», но нельзя не заметить их внешнее сходство.

Эрве Ренар — Джейме Ланнистер

Главный тренер сборной Марокко вполне мог бы стать дублером Николая Костер-Вальдау на съемках «Игры престолов», если бы в сценарии сериала был прописан футбольный матч.

Венсан Компани — Серый Червь

Главнокомандующий армии Дейенерис Таргариен напоминает легенду «Манчестер Сити». В сериале Серый Червь был будто непобедим, таким же ушел Компани, напоследок выиграв очередное золото АПЛ. Правда, есть подозрение, что если бы эти двое встретились в схватке один-на-один, победа все-таки ушла бы к Компани — он килограмм на десять тяжелее.