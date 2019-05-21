Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении Алины Загитовой, сообщают удмуртские СМИ.

1 мая российская фигуристка, чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова опубликовала в своем инстаграме ролик, где она ведет машину.

«Та запись, которая была размещена в сети Интернет, нами изучена. Административное законодательство у нас предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения с 16 лет, 13 мая сотрудниками госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование«, — рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По его словам, расследование может продолжаться до 30 суток с продлением также до 30 суток. В течение этого времени помимо прочих будет опрошена в присутствии родителей сама Алина.

Водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет. Данное нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.